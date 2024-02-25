برشلونة يفتح الباب أمام رحيل البرازيلي "رافينها" لدوري "روشن"

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني، النظر في العروض المقدمة للتعاقد مع مهاجم الفريق الأول البرازيلي "رافينها"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نشره الصحفي التركي "أكرم كونور"، فإن أندية الدوري السعودي للمحترفين وأندية الدوري الإنجليزي، ستتحرك لمحاولة ضمه بالموسم الجديد.
وأفاد الصحفي التركي " كونور"، عبر منصة "إكس" بأن مسؤولي برشلونة سيستمعون إلى العروض التي تزيد على 70 مليون يورو للاعب البرازيلي.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الهلال والنصر والأهلي، قد أبدوا اهتمامهم باللاعب البرازيلي الصيف الماضي، ولكن اللاعب كان يرغب في الاستمرار مع برشلونة.
وكان "رافينها" البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى برشلونة الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2021.