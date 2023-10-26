غدًا في العاصمة السعودية الرياض.. انطلاق أول بطولة احترافية للجولف

في حين قالت الأسترالية "منجي لي"، المصنفة الرابعة عالميًّا: "من المهم أن نساهم في نشر رياضة الجولف في مختلف أنحاء العالم، وبأن نلهم الجيل القادم من اللاعبات الناشئات بأفضل طريقة ممكنة، ونحن جميعًا متواجدون هنا للقيام بذلك، ودائمًا ما نسعى لتحقيق هذا الأمر، سواء كان هنا في المملكة أو في أي مكان حول العالم، وشرف عظيم أن نحظى بمثل هذه المنصة "سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة" التي تساعدنا على القيام بذلك".