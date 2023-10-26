غدًا في العاصمة السعودية الرياض.. انطلاق أول بطولة احترافية للجولف

عبّرت كُلٌّ من: الأمريكية "ليليا فو"، والأسترالية "منجي لي"، والألمانية "كيارا نوجا"، والإسبانية "كارلوتا سيجاندا"؛ عن حماسهن واستعدادهن التام للمشاركة في منافسات أول بطولة احترافية للجولف تقام في العاصمة الرياض، سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تستمرّ لمدة 3 أيام ابتداءً من 27 أكتوبر، ويستضيفها ملعب نادي الرياض للجولف بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار.
وتحدّثت النجمات في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، عن أهمية الحدث ورغبتهن في إنهاء السلسلة بأفضل طريقة، وتقديم مستوى مميز في منافسات الفرق والأفراد. كما أشادوا بالتجهيزات وحالة ملعب نادي الرياض للجولف بعد قيامهن بجولات تدريبية، ومشاركتهن في منافسات برو-آم قبل انطلاق البطولة. وعن زيارة مجموعة منهن إلى جانب لاعبات أخريات لمنطقة الدرعية ومواقعها المختلفة التي تعكس الموروث الثقافي الغني للمملكة.
وقالت المصنفة الأولى عالميًّا الأمريكية "ليليا فو": "أعتقد أن بطولات الفرق دائمًا ما تكون ممتعة، لعبت في المرحلة الجامعية وفي كأس سولهايم؛ لذلك أحبّ نظام الفرق، وسنحظى بوقت ممتع خلال الأسبوع بكل تأكيد. نادي الرياض للجولف مختلف عن نادي رويال غرينز، ولكني سأقوم بالاستعداد بنفس الطريقة التي أقوم بها في أي بطولة ومحاولة الاستمتاع على أرضية الملعب مع مساعدي وبقية أعضاء الفريق".
في حين قالت الأسترالية "منجي لي"، المصنفة الرابعة عالميًّا: "من المهم أن نساهم في نشر رياضة الجولف في مختلف أنحاء العالم، وبأن نلهم الجيل القادم من اللاعبات الناشئات بأفضل طريقة ممكنة، ونحن جميعًا متواجدون هنا للقيام بذلك، ودائمًا ما نسعى لتحقيق هذا الأمر، سواء كان هنا في المملكة أو في أي مكان حول العالم، وشرف عظيم أن نحظى بمثل هذه المنصة "سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة" التي تساعدنا على القيام بذلك".
وقالت الإسبانية "كارلوتا سيجاندا"، سفيرة جولف السعودية الفائزة بلقب منافسات الأفراد في جولة فلوريدا من سلسلة بطولات أرامكو للفرق هذا العام: "ما تقوم به المملكة في جانب الرياضة مميز بالفعل، وأنا سعيدة بالتواجد هنا والمساعدة في نشر رياضة الجولف على أمل مشاهدة المزيد من الفتيات اللاتي يمارسنها هنا في المملكة. سلسلة بطولات أرامكو للفرق تشبه البطولات الكبرى وممتعة من حيث اللعب كفريق، وستكون الأيام المقبلة ممتعة، وسأحاول أن أنجح في تكرار ما قمت به في فلوريدا هنا في مدينة الرياض".
وستجرى منافسات الفرق على مدار يومين ليتم تتويج الفريق الفائز بنهايتها بكأس البطولة، ومبلغ "500,000" دولار، بينما تتنافس اللاعبات اللاتي حققن أفضل نتائج فردية واللاعبات المتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث أيام البطولة لتحديد اللاعبة الفائزة بكأس المنافسات الفردية، وأكبر حصة من مجموع الجوائز البالغ "500,000" دولار.