مفاجأة .. النصر يعرض"تاليسكا" على مسؤولي برشلونة!

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن نادي باشكتاش التركي يرغب في التعاقد أيضًا مع لاعب النصر، حيث قدم له عرضًا بقيمة 12 مليون يورو للنادي السعودي ،إذ عاودوا المفاوضات بالفعل مرة أخرى لكسب خدماته.