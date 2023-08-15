مفاجأة .. النصر يعرض"تاليسكا" على مسؤولي برشلونة!

كشفت تقارير صحفية عن قيام إدارة النصر بعرض نجم الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، على نادي برشلونة، خلال الأيام الماضية، من أجل بيع عقده، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لصحيفة "Sport" الإسبانية فإن نادي النصر عرض لاعبه تاليسكا على إدارة برشلونة، خاصة وأن النادي الإسباني يبحث عن مهاجم لتدعيم صفوف الفريق بالموسم القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي السعودي يعملون على بيع عقد اللاعب البرازيلي لرغبتهم فى التعاقد مع الفرنسي كليمان لينغليه، لاعب برشلونة.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن نادي باشكتاش التركي يرغب في التعاقد أيضًا مع لاعب النصر، حيث قدم له عرضًا بقيمة 12 مليون يورو للنادي السعودي ،إذ عاودوا المفاوضات بالفعل مرة أخرى لكسب خدماته.