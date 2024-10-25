دوري روشن للمحترفين: تاليسكا يُنقذ النصر من الهزيمة أمام الخلود

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود مع شقيقه النصر، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وانتهت المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ8 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها للخلود اللاعب ميزياتي في الدقيقتَيْن الـ12 والـ28، وموليكا في الدقيقة الـ71، فيما سجَّل للنصر لابورت في الدقيقة الـ16 وتاليسكا في الدقيقتَيْن الـ24 والـ90+5.
وبتلك النتيجة يرفع الخلود رصيده عند النقطة الـ6 في المركز الرابع عشر، كما رفع النصر رصيده هو الآخر عند النقطة الـ18 في المركز الثالث.