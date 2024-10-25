دوري روشن للمحترفين: تاليسكا يُنقذ النصر من الهزيمة أمام الخلود

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود مع شقيقه النصر، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.