في ميدان البولو بمنتجع نوفا للفروسية.. "الرياض" يتوّج بكأس الفضية للبولو

توّج نائبُ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، فهد أبو نيان، فريقَ الرياض بلقب بطولة الكأس الفضية للبولو في نسختها الثانية، التي اختتمت في ميدان البولو بمنتجع نوفا للفروسية بالرياض، بحضور فيصل بن دويس الرئيس التنفيذي للاتحاد، وجاء تتويج فريق الرياض بعد تفوقه بفارق الأهداف عن فريق كازا الرياض، الذي حصل على المركز الثاني، فيما جاء فريق تمام في المركز الثالث.
وحصل لاعب كازا الرياض، الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان، على أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل عبدالمحسن بن سامي الحكير على جائزة الروح الرياضية.
ومثل فريقَ الرياض في البطولة كلٌّ من: الأمير عبدالرحمن الفيصل، وإبراهيم الحربي، وحسام زواوي، ومضر الزعبي.
وتكونت تشكيلة فريق تمام من: سلمان بن هيف، وهاشم العلوي، وعاصف شاه، وعبد المحسن سامي الحكير.
فيما مثّل فريقَ كازا الرياض كلٌّ من: الأمير سلمان بن سلطان، وخوسيه ريبود، ومحمد نافيد، وفيصل أبونيان.
من جهته أكّد فيصل بن دويس الرئيس التنفيذي بالاتحاد، تطوّر المستوى الفني للاعبين في البطولة، وارتفاع التصنيف إلى 2 هاندي كاب، كمؤشر جيد في أولى بطولات الموسم، وأوضح "بن دويس" أن شهر نوفمبر القادم سيشهد إقامة ثلاث بطولات؛ وهي: بطولة الكأس الذهبية في الرياض، وكأس دبي للبولو في دبي، وكأس الرياض، متمنّيًا التوفيق لجميع الفرق.