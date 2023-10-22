في ميدان البولو بمنتجع نوفا للفروسية.. "الرياض" يتوّج بكأس الفضية للبولو

من جهته أكّد فيصل بن دويس الرئيس التنفيذي بالاتحاد، تطوّر المستوى الفني للاعبين في البطولة، وارتفاع التصنيف إلى 2 هاندي كاب، كمؤشر جيد في أولى بطولات الموسم، وأوضح "بن دويس" أن شهر نوفمبر القادم سيشهد إقامة ثلاث بطولات؛ وهي: بطولة الكأس الذهبية في الرياض، وكأس دبي للبولو في دبي، وكأس الرياض، متمنّيًا التوفيق لجميع الفرق.