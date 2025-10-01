هل يكسر رونالدو رقم السهلاوي ويصبح الهداف التاريخي للنصر؟

وبالمجمل، سجل ناصر الشمراني 126 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، باحتساب أهدافه مع الهلال ضمن رصيده التهديفي، فيما يبتعد البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد السابق بـ76 هدفًا عن المنافسة هذا الموسم، أما السوري عمر السومة فيغرد وحيدًا برصيد 144 هدفًا بقميص الأهلي، وهو رقم يحتاج لأعوام إضافية لتهديده.