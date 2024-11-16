رئيس اتحاد الفروسية "عبدالله بن فهد" لـ"سبق": دعم القيادة للرياضة لم يترك عذرًا لتحقيق الإنجازات

وعن انتشار رياضة الفروسية، والإقبال الكبير من قِبل الجماهير ومحبي رياضة الفروسية بمختلف أنشطتها والفعاليات المصاحبة، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية: "التعريف الأكثر للرياضة والانتشار الأكبر هدفنا. نحن كل يوم نرى أفضل من اليوم الذي قبله من حيث الإقبال على رياضة الفروسية".