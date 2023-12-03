خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.. جدة تستعد لاستقبال جماهير كأس العالم للأندية 2023

وشهدت مناطق ومحافظات السعودية العديد من اللوحات والشاشات الترحيبية تحت شعار "هلا بالمشجعين"؛ للترحيب بجميع عشاق كرة القدم من جماهير الأندية المشاركة بجانب الاتحاد السعودي، وهي: نادي مانشستر سيتي، ونادي أوراوا الياباني، والنادي الأهلي المصري، ونادي ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.