خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.. جدة تستعد لاستقبال جماهير كأس العالم للأندية 2023

تستعد محافظة جدة لاستقبال جماهير كأس العالم للأندية 2023، التي تنظمها السعودية على ملعبَي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل، وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري إلى 22 ديسمبر.
وشهدت مناطق ومحافظات السعودية العديد من اللوحات والشاشات الترحيبية تحت شعار "هلا بالمشجعين"؛ للترحيب بجميع عشاق كرة القدم من جماهير الأندية المشاركة بجانب الاتحاد السعودي، وهي: نادي مانشستر سيتي، ونادي أوراوا الياباني، والنادي الأهلي المصري، ونادي ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.
وتواصل اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية جولاتها الترويجية الثانية، التي تستمر حتى 9 ديسمبر في كورنيش جدة؛ لإعطاء جماهير كرة القدم والعوائل فرصة التصوير مع الكأس الأصلية الخاصة بالبطولة، التي سبق أن رفعها أساطير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.
يُذكر أن الجولة الترويجية تقدم عروضًا ترفيهية وموسيقية متنوعة، إضافة إلى أنشطة الرسم على الوجه للأطفال، وغيرها من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.