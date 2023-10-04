رياضة

البحرين ترحب بنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

أكدت ثقتها الكبيرة في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي
البحرين ترحب بنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بنية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، وثقتها الكبيرة في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ومواصلة دورها القيادي في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله-.

وفي التفاصيل، أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين دعم بلادها الكامل للمملكة العربية السعودية في مساعيها لتنظيم هذه البطولة العالمية، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما، واعتزازًا بما تشهده المملكة من إنجازات تنموية وحضارية، وسجلها المشرف في استضافة فعاليّات سياسية واقتصادية ورياضية عالمية مرموقة، وتمتعها بإرث حضاري وثقافي عريق، وما يحظى به القطاع الرياضي والشبابي من دعم وتطوير ملموس.

وأشارت الخارجية البحرينية إلى المبادرات السعودية الرائدة في تكريس قيم السلام والتسامح والمحبة بين الأمم والشعوب، وتطلعها بجدارة لاحتضان مدينة الرياض معرض إكسبو الدولي 2030، متمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والازدهار.

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