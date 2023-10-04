البحرين ترحب بنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

وفي التفاصيل، أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين دعم بلادها الكامل للمملكة العربية السعودية في مساعيها لتنظيم هذه البطولة العالمية، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما، واعتزازًا بما تشهده المملكة من إنجازات تنموية وحضارية، وسجلها المشرف في استضافة فعاليّات سياسية واقتصادية ورياضية عالمية مرموقة، وتمتعها بإرث حضاري وثقافي عريق، وما يحظى به القطاع الرياضي والشبابي من دعم وتطوير ملموس.