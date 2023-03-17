"فيرستابن" يتصدر ثنائي ريد بل خلال التجارب الحرة الأولى لسباق السعودية للفورمولا 1

سجل ماكس فيرستابن، سائق ريد بل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى، من سباق جائزة السعودية الكبرى stc لعام 2023 للفورمولا1، والذي سيقام الأحد المقبل في ثاني جولاته في سلسلة هذا العام من بطولة العالم، على حلبة كورنيش جدة للمرة الثالثة على التوالي.
وتقدم السائق الهولندي على زميله سيرجيو بيريز وثنائي أستون مارتن، فرناندو ألونسو ولورانس سترول، وخلف السيارات الأربع، جاءت سيارتا مرسيدس، ومن ثم كارلوس ساينز سائق فيراري بالمركز السابع، أما شارل لوكليرفأنهى التجارب بالمركز 11.
وانطلق الهولندي فيرستابن الفائز بالسباق العام الماضي، والذي أرجأ وصوله إلى السعودية ليتعافى من ألم في المعدة، ليشارك في التجارب مباشرة ويسجل أسرع زمن للفة بلغ دقيقة واحدة و29.617 ثانية.
وكان بيريز أبطأ بحوالي 0.483 ثانية بينما تراجع ألونسو بطل العالم مرتين بفارق 0.698 ثانية عن فرستابن. وجاء الكندي لانس سترول زميل ألونسو، والذي لا يزال يتعافى من كسر في الرسغين وإصبع في القدم جراء حادث كبير أثناء التسابق بدراجة قبل انطلاق الموسم، في المركز الرابع.
وجاء ثنائي مرسيدس، جورج راسل ولويس هاميلتون، في المركزين الخامس والسادس على الترتيب، وحل كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز السابع.
وجاء شارل لوكلير سائق فيراري، الذي سيتراجع 10 مراكز عند الانطلاق بعد غد الأحد بسبب معاقبته نتيجة تغيير في مكونات وحدة الطاقة، في المركز الحادي عشر.