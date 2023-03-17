"فيرستابن" يتصدر ثنائي ريد بل خلال التجارب الحرة الأولى لسباق السعودية للفورمولا 1

سجل ماكس فيرستابن، سائق ريد بل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى، من سباق جائزة السعودية الكبرى stc لعام 2023 للفورمولا1، والذي سيقام الأحد المقبل في ثاني جولاته في سلسلة هذا العام من بطولة العالم، على حلبة كورنيش جدة للمرة الثالثة على التوالي.