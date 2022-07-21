الزمالك يتوج بكأس مصر للمرة الـ28 في تاريخه على حساب الأهلي

توج نادي الزمالك بلقب بطل كأس مصر لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدي الأهلي، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الخميس، على ملعب القاهرة الدولي.
لم يمهل أحمد سيد زيزو مهاجم الزمالك، الأهلي سوى 6 دقائق قبل أن يهز شباكه بتسديدة رأسية رائعة، قبل أن يضاعف زميله إمام عاشور النتيجة في الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول، وتمكن الأهلي من تقليص النتيجة عبر البديل حسام حسن عند الدقيقة 56 من زمن المباراة، لكنه لم يكن كافياً لتفادي الخسارة.
وبذلك يكون الزمالك قد رفع كأس مصر للمرة الـ28 في تاريخه، مقابل 37 لقباً للأهلي.
وفشل نادي الأهلي في الاحتفاظ بلقب بطل كأس مصر، الذي أحرزه في النسخة الماضية على حساب نادي طلائع الجيش، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).