الزمالك يتوج بكأس مصر للمرة الـ28 في تاريخه على حساب الأهلي

لم يمهل أحمد سيد زيزو مهاجم الزمالك، الأهلي سوى 6 دقائق قبل أن يهز شباكه بتسديدة رأسية رائعة، قبل أن يضاعف زميله إمام عاشور النتيجة في الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول، وتمكن الأهلي من تقليص النتيجة عبر البديل حسام حسن عند الدقيقة 56 من زمن المباراة، لكنه لم يكن كافياً لتفادي الخسارة.