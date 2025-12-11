بعد تأهل "الأخضر" لنصف نهائي كأس العرب.. تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم، تأجيل مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025–2026، لتقام في موعدها الجديد خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2026، بدلًا من موعدها المقرر سابقًا بين 19 و21 ديسمبر 2025.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لتعميم صادر من الرابطة إلى الأندية بتاريخ 25 نوفمبر 2025، يفيد بإمكانية التأجيل في حال تأهل المنتخب السعودي الأول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.
وأكدت الرابطة حرصها على مواءمة جدول الدوري مع مشاركات المنتخب الوطني، وضمان أفضل الظروف التنافسية للأندية المشاركة في الدوري، إضافة إلى الالتزام الكامل بالتنسيق مع الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم والشركاء التنظيميين، بما يسهم في استمرارية الموسم بانسيابية عالية ويعزز من جودة المنافسة في دوري روشن السعودي.