بعد تأهل "الأخضر" لنصف نهائي كأس العرب.. تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم، تأجيل مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025–2026، لتقام في موعدها الجديد خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2026، بدلًا من موعدها المقرر سابقًا بين 19 و21 ديسمبر 2025.