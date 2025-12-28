"اللجنة المحلية" تستعرض جاهزية السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 والبطولات القارية المقبلة

عقد مجلس إدارة اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية"، اليوم، اجتماعه الدوري في مدينة الرياض برئاسة ياسر بن حسن المسحل، لمتابعة آخر مستجدات الاستعدادات لاستضافة البطولة القارية والبطولات المرتقبة الأخرى.
واستعرض المجلس عددًا من الملفات التنظيمية والفنية، واطّلع على تقارير الجاهزية المتعلقة بالملاعب والمنشآت الرياضية وخطط التشغيل، مؤكدًا المضي قدمًا في تنفيذ مراحل الإعداد وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعكس مكانة المملكة المتقدمة في تنظيم البطولات الكبرى.
وشمل الاجتماع مناقشة الاستعدادات لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، وكأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس آسيا 2027، مع التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات السابقة لتقديم تجربة تنظيمية وجماهيرية متكاملة.
وأكد رئيس اللجنة ياسر المسحل أن وتيرة العمل تتصاعد لضمان تنظيم نسخ استثنائية من البطولات المقبلة، مشددًا على أن هذه التحضيرات تأتي امتدادًا للنجاحات المتواصلة التي حققتها المملكة على مستوى استضافة الفعاليات الرياضية القارية والدولية.