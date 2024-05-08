بطولة سماش السعودية 2024 : سيطرة المصنَّفين الأولين عالميًا للرجال والسيدات على مختلف الفئات

وبخروج جيندونغ فان من منافسات فئة فردي الرجال، أصبح من المؤكد أن طرفي النهائي لن يكونا من الصين، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في بطولة من بطولات جراند سماش، في حين واصل المصنفان الأولان عالميًا للرجال والسيدات؛ الصينيان شوكين وانغ وينغشا صن، تألقهما من خلال التأهل للمراحل المقبلة في 4 فئات (فردي وزوجي الرجال لشوكين وانغ، وفردي السيدات لينغشا صن)، كما بلغا معًا نهائي الزوجي المختلط، والذي سيجمعهما يوم غدٍ بالثنائي شون تينغ وونغ، وإلى جانبه هوي كيم دو، من هونغ كونغ، الصين.