الاتحاد ينهي برنامج الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية للاعبين تحت إشراف لوران بلان

ويفتتح الاتحاد مبارياته التجريبية خلال المعسكر أمام فريق التشي الإسباني، 20 يوليو الجاري، على أن يلتقي إشبيلية الإسباني، 26 من الشهر ذاته، وضد ريال بيتيس، في الثالث من أغسطس المقبل، وأخيرًًا أمام إنتر ميلان الإيطالي، في السابع من الشهر المقبل.