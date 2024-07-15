الاتحاد ينهي برنامج الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية للاعبين تحت إشراف لوران بلان

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، اليوم الاثنين، برنامج إجراء الفحوصات الطبية الشاملة والقياسات البدنية للاعبين، والتي انطلقت يوم السبت الماضي في المعسكر الخارجي المقام حالياً في إسبانيا.
وكشف النادي أنه سوف يستعين الجهاز الفني بنتائج الفحوصات والقياسات في بناء استراتيجية الإعداد اللياقي والبدني في المرحلة الحالية من المعسكر لكل لاعب.
وتنطلق التدريبات الميدانية لفريق الاتحاد، صباح يوم غدٍ الثلاثاء، تحت إشراف المدرب الجديد الفرنسي لوران بلان، الذي تعاقدت مع إدارة النادي في اليومين الماضية.
ويتابع الجهاز الطبي للفريق البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعبين أحمد شراحيلي وحامد الغامدي، تمهيداً لانضمامهما للبرنامج الإعدادي في المعسكر خلال الفترة المقبلة.
ميدانياً، فرض الفرنسي لوران بلان، مدرب فريق الاتحاد، خلال تدريبات الحصة الصباحية، تمارين لتقوية العضلات اللاعبين، من خلال استخدام الأجهزة والدراجة الثابتة في صالة الإعداد البدني بمقر المعسكر الخارجي في مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
وقسم المدرب التدريبات خلال المعسكر، الذي انطلق السبت الماضي، إلى فترتين، صباحية ومسائية، إذ يسعى إلى تجهيز اللاعبين خلال المرحلتين، التي وزع عدد أيامهما ما بين مدينتي أليكانتي الإسبانية والجارف البرتغالية.
وكان الفريق، دشن تدريباته في المعسكر الخارجي بحضور اللاعبين الأجانب الفرنسي كريم بنزيما، والثنائي البرازيلي فابينيو تفاريس، ولويز فيليبي، والبرتغالي جوتا، فيما تم منح الفرنسي أنجولو كانتي إجازة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا، التي اختتمت الأحد.
ويفتتح الاتحاد مبارياته التجريبية خلال المعسكر أمام فريق التشي الإسباني، 20 يوليو الجاري، على أن يلتقي إشبيلية الإسباني، 26 من الشهر ذاته، وضد ريال بيتيس، في الثالث من أغسطس المقبل، وأخيرًًا أمام إنتر ميلان الإيطالي، في السابع من الشهر المقبل.