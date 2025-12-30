السعودية في 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى

كأس الخليج

وعلى الصعيد الرياضي، تُوّج المنتخب السعودي للشباب بلقب كأس الخليج تحت (20) عامًا، في إنجاز يؤكد نجاح برامج تطوير الفئات السنية، والحرص على الارتقاء بمستقبل الرياضيين والرياضيين في مختلف الألعاب ومنها كرة القدم.

كما شهد الشهر إعلان وزارة الرياضة إطلاق إستراتيجية دعم الأندية في عامها السابع للموسم الرياضي (2025–2026)، استمرارًا لنهج الحوكمة المالية، وتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني، وعلى مستوى الهوية الوطنية، أطلقت وزارة الرياضة حملة اليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار "يدًا بيد", تجسيدًا لقيم الوحدة، وتعزيز ارتباط الرياضة بالهوية الوطنية.