العائق عائلي.. مدافع "يوفنتوس" يتلقى عرضًا ضخمًا من نادي الشباب

تلقى اللاعب الإيطالي دانييلي روغاني، مُدافع نادي يوفنتوس، عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي للمحترفين لضمه في الموسم المقبل.
ووفقًا لما ذكره الصحفي "نيكولا شيرا"؛ فإن نادي الشباب قدّم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع روغاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وشدد الصحفي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين، على أن اللاعب الإيطالي لم يعد من ضمن خطط تياغو موتا، مدرب يوفنتوس؛ حتى بعد تمديد عقده مع إدارة الفريق.
وأشار "نيكولا شيرا" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن روغاني تلقى عرضًا كبيرًا من الشباب حتى عام 2027؛ لكنه غير مقتنع تمامًا حتى الآن؛ لأسباب عائلية.