العائق عائلي.. مدافع "يوفنتوس" يتلقى عرضًا ضخمًا من نادي الشباب

وأشار "نيكولا شيرا" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن روغاني تلقى عرضًا كبيرًا من الشباب حتى عام 2027؛ لكنه غير مقتنع تمامًا حتى الآن؛ لأسباب عائلية.