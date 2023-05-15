تدريبات خاصة للثنائي "باهبري" و"الربيعي".. قبل لقاء الشباب والوحدة

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء أمس الاثنين، تحضيراته لمواجهة الوحدة "دوريًا" الخميس المقبل، بقيادة المدير الفني مورينو الذي استهلها بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، عقب ذلك قسم الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الأمس أمام الاتفاق، حيث أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تمارين فنية وتكتيكية من خلال مناورة في ثلثي الملعب شهدت تطبيق عدة جمل.