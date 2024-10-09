في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026".. الأخضر السعودي يسعى للصدارة عبر بوابة اليابان

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتنطلق المواجهة بين الطرفين في تمام الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب الياباني الذي يحتل صدارة ترتيب المجموعة.
وكان الأخضر السعودي قد بدأ مشواره في التصفيات الأولى بالتعادل (1/ 1) أمام نظيره الإندونيسي، قبل أن يحقق فوزًا مهمًّا على منتخب الصين بنتيجة (2/ 1).
بينما نجح المنتخب الياباني في الفوز الساحق بأول جولتين أمام منتخبَيْ الصين بنتيجة (7/ 0) والبحرين بنتيجة (5/ 0).
ميدانيًّا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء على ملعب المباراة تحت إشراف المدير الفني "مانشيني".
وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم طبقوا تمارين تكتيكية قبل أن يجري المدرب تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب "فراس البريكان" في التدريبات الجماعية مع زملائه بعد اكتمال جاهزيته. كما شارك اللاعب "ثامر الخيبري" في الحصة التدريبية بعد انتظامه في معسكر الأخضر.