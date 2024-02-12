بمشاركة عالمية وجوائز استثنائية.. العُلا تختتم كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024

كما شهد يوم الأحد منافسات نخبوية أخرى مع تحدي المسار الممتد على مسافة 160 كيلومتراً، والتي مهدت الطريق أمام استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 في العلا، وجمعت هذه المنافسات 64 فارساً من جميع أنحاء العالم، توج بها الفارس البحريني حمد الجناحي بزمن قدره 8 ساعات و27 دقيقة و8 ثوان، وجاء بعده في المركز الثاني فيديريكو فيربير من أوروغواي، والذي سجّل سرعة بلغت 18.924 وزمن قدره 8 ساعات و27 دقيقة و18 ثانية، في حين حقّق الإسباني عمر بلانكو رودريغو المركز الثالث بعد أنهى السباق بسرعة بلغت 17.8 كم/ ساعة وزمن قدره 9 ساعات و 26 ثانية.