بعد مغادرته المستشفى اليوم.. ماجد عبدالله لمحبيه: "شكرًا لكم.. أنا بخير وحالتي الصحية جيدة جدًّا"

قدَّم نجم الكرة السعودية، الدولي السابق ماجد عبد الله، الشكر لكل من سأل عن صحته، سواء بالاتصال أو الحضور، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن مَرّ أمس الأحد بوعكة صحية، أدت إلى دخوله مستشفى مدينة الملك فهد الطبية.