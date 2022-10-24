بعد مغادرته المستشفى اليوم.. ماجد عبدالله لمحبيه: "شكرًا لكم.. أنا بخير وحالتي الصحية جيدة جدًّا"

قدَّم نجم الكرة السعودية، الدولي السابق ماجد عبد الله، الشكر لكل من سأل عن صحته، سواء بالاتصال أو الحضور، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن مَرّ أمس الأحد بوعكة صحية، أدت إلى دخوله مستشفى مدينة الملك فهد الطبية.
وطمأن ماجد محبيه على حالته الصحية بعد أن غادر المستشفى اليوم الاثنين، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بفضل الله غادرت مستشفى الملك فهد بعد أن مكثت يومين في العناية المركزة، وحالتي الصحية جيدة جدًّا».
وزاد: «اللهم لك الحمد. أشكر د. فهد الغفيلي، وطاقمه الطبي، والعاملين بالمستشفى».
واختتم: «شكرًا لكل مَن اتصل وسأل. ولا أراكم الله مكروهًا فيمَن تحبون».