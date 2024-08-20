رونالدو يتقدم التشكيلة المثالية لكأس السوبر السعودي.. ولاعبو الهلال الأكثر وجودًا

تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، التشكيلة المثالية لكأس الدرعية للسوبر السعودي للموسم الرياضي 2024/2025، وفقًا لإحصائيات موقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.
واستحوذ لاعبو فريق الهلال المتوجون بلقب النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس السوبر السعودي، على حساب غريمه التقليدي النصر (4-1)، على نصيب الأسد من التشكيلة.
وغلب المحترفون الأجانب على التشكيلة المثالية من كأس السوبر السعودي 2024، والتي ضمت ثمانية لاعبين أجانب ، مقابل ثلاثة لاعبين محليين.
وضمت التشكيلة 7 لاعبين يمثلون الهلال، الفائز بلقب البطولة في خمس مناسبات، مقابل لاعبين للنصر ولاعب لكل من الأهلي، والتعاون.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي :
حراسة المرمى : مايلسون (التعاون)
خط الدفاع : خاليدو كوليبالي (الهلال)، رينان لودي (الهلال) ، سعود عبدالحميد (الهلال)، خليفة الدوسري(الهلال).
خط الوسط: أيمن يحيى (النصر)، روبين نيفيز(الهلال)، رياض محرز (الأهلي).
خط الهجوم : رونالدو (النصر)، مالكوم (الهلال)، ألكساندر ميتروفيتش (الهلال).