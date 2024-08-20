رياضة

رونالدو يتقدم التشكيلة المثالية لكأس السوبر السعودي.. ولاعبو الهلال الأكثر وجودًا

كريستيانو رونالدو لاعب النصر
كريستيانو رونالدو لاعب النصر

تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، التشكيلة المثالية لكأس الدرعية للسوبر السعودي للموسم الرياضي 2024/2025، وفقًا لإحصائيات موقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.

واستحوذ لاعبو فريق الهلال المتوجون بلقب النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس السوبر السعودي، على حساب غريمه التقليدي النصر (4-1)، على نصيب الأسد من التشكيلة.

وغلب المحترفون الأجانب على التشكيلة المثالية من كأس السوبر السعودي 2024، والتي ضمت ثمانية لاعبين أجانب ، مقابل ثلاثة لاعبين محليين.

وضمت التشكيلة 7 لاعبين يمثلون الهلال، الفائز بلقب البطولة في خمس مناسبات، مقابل لاعبين للنصر ولاعب لكل من الأهلي، والتعاون.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي :

حراسة المرمى : مايلسون (التعاون)

خط الدفاع : خاليدو كوليبالي (الهلال)، رينان لودي (الهلال) ، سعود عبدالحميد (الهلال)، خليفة الدوسري(الهلال).

خط الوسط: أيمن يحيى (النصر)، روبين نيفيز(الهلال)، رياض محرز (الأهلي).

خط الهجوم : رونالدو (النصر)، مالكوم (الهلال)، ألكساندر ميتروفيتش (الهلال).

كريستيانو رونالدو
التشكيلة المثالية
كأس الدرعية للسوبر السعودي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org