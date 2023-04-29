رياضة

لاعب الهلال "سالم الدوسري" يخرج عن النص.. و"إيغالو وماريغا" غير مؤثرين.. و"البليهي" يضع الفريق في مأزق!

مشاهدات من قمة آسيا السعودية اليابانية "لقاء ذهاب نهائي آسيا" تألق فيه حكم اللقاء
جانب من لقاء الهلال السعودي وأوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا
جانب من لقاء الهلال السعودي وأوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا
أحمد سرور
أحمد سرور

شهدت القمة الآسيوية ( السعودية - اليابانية) التي جمعت الهلال السعودي ونظيره أوراوا الياباني، مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا (لقاء الذهاب) عدة مشاهدات، "سبق" ترصد الأبرز.

أكثر من 68 ألف متفرج

اكتظ ملعب الملك فهد الدولي بأكثر من 68 ألف متفرج، لمساندة ممثل السعودية "الهلال"، حيث حضرت الجماهير مبكرًا للملعب، كما تفاعلت مع هجمات الهلال، وبالذات التي تنطلق من أقدام الثلاثي "سالم الدوسري وموسى ماريغا وإيغالو"، كما أبدت غضبها من بعض أخطاء المدافع علي البليهي.

وحملت جماهير الهلال "تيفو" بشعار GO BLUES .

ترحيب بحامل الكأس

وجد لاعب الهلال السابق وصاحب الإنجازات والأرقام الكبيرة مع فريقه محمد الشلهوب ترحيبًا حارًا من قِبل الجماهير حين دخوله أرض الملعب حاملاً كأس آسيا، قبل إطلاق صافرة البداية.

صافرة عمانية

قاد الحكم العماني "الدولي" أحمد الكاف مباراة الهلال وأوراوا بكفاءة عالية، ومنح دقيقة واحدة كوقت بدلاً من الضائع في الشوط الأول، كما خرج هذا الشوط من دون بطاقات صفراء أو حمراء للفريقين.

وفي الشوط الثاني ولسلوك مشين منح الحكم لاعب الهلال سالم الدوسري البطاقة الحمراء عند الدقيقة 86، وبطاقتين صفراويين للاعبي أوراوا ( كين ايواوا وإيتو" .

ومنح المحلل التحكيمي لقنوات ssc فهد المرداسي درجة 8.5 من 10 لحكم اللقاء كتقييم ممتاز في قيادة دفة اللقاء الصعب.

خارج التشكيلة الزرقاء

شهدت تشكيلة الهلال إبعاد "الدولي" ياسر الشهراني في وقت حرج، كما هو الحال للثنائي "كويلار وكاريلو".

الشوط الأول

استحوذ الهلال على مجريات الشوط الأول بنسبة كبيرة، ونتيجة للضغط على مرمى حارس أوراوا "نيشيكاوا" هز لاعب الهلال سالم الدوسري، الشباك بقذيفة لا تُصد ولا تُرد عند الدقيقة 13 مستثمرًا عرضية "ديلغادو" المثالية.

الشوط الثاني

في هذا الشوط سعى الهلال إلى تأمين النتيجة، لكن خطأ قاتل من المدافع علي البليهي، استغله لاعب أوراوا " كوروكي" بإحرازه هدف التعادل لفريقه ومصعبًا مواجهة الإياب بالنسبة لحامل اللقب.

سالم الدوسري "الخروج عن النص"

شهدت الدقيقة 86 خروج لاعب الهلال سالم الدوسري عن النص، وخرج بالبطاقة الحمراء، وأحرج فريقه فيما تبقى من زمن المباراة.

موعد الحسم

انتهى شوط وبقي آخر هنا في سيتاما اليابانية يوم 6 مايو المقبل، حيث يلتقي الفريقان مجددًا في إياب نهائي دوري آبطال آسيا .. فمَن يحسم اللقب المنتظر؟

دوري أبطال آسيا
نادي الهلال
نادي أوراوا الياباني

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