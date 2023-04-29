لاعب الهلال "سالم الدوسري" يخرج عن النص.. و"إيغالو وماريغا" غير مؤثرين.. و"البليهي" يضع الفريق في مأزق!

اكتظ ملعب الملك فهد الدولي بأكثر من 68 ألف متفرج، لمساندة ممثل السعودية "الهلال"، حيث حضرت الجماهير مبكرًا للملعب، كما تفاعلت مع هجمات الهلال، وبالذات التي تنطلق من أقدام الثلاثي "سالم الدوسري وموسى ماريغا وإيغالو"، كما أبدت غضبها من بعض أخطاء المدافع علي البليهي.