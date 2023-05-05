الهلال السعودي بفرص عدة في مواجهة أوراوا الياباني للحفاظ على اللقب الآسيوي

تتجه أنظار العالم عند الـ12 من ظُهر اليوم السبت بتوقيت العاصمة السعودية الرياض نحو ملعب سايتاما 2002 في عاصمة اليابان "طوكيو"؛ لمشاهدة قمة كبرى القارات، التي تجمع أوراوا الياباني بضيفه الهلال السعودي (وصيف العالم وكبير آسيا) في نهائي دوري أبطال آسيا 2022 (لقاء الإياب)، بقيادة طاقم تحكيم صيني، بقيادة الحكم "ما نينج"، ويعاونه "زهو في"، و"زهانج شينيج" و"فو مينج" لتقنية الفيديو، ويساعده الدولي الأردني "أدهم المخادمة".
الهلال "حامل اللقب الآسيوي" يسعى للحفاظ على كأسه من خارج أرضه، وهو يلعب بفرص عدة، منها الفوز بأي نتيجة كانت، والتعادل الإيجابي بهدفين وأكثر.
ويأمل الهلال العودة باللقب الخامس بـ"المسمى الجديد"، لكنه يعاني من غياب أبرز لاعبيه المؤثرين، هما الثنائي (سالم الدوسري بداعي الإيقاف، وسلمان الفرج بداعي الإصابة)، لكن مدرب الأزرق الأرجنتيني "دياز" يعتمد في أوراقه اليوم على خدمات الثنائي "كاريلو" وعبدالله عطيف، إلى جانب "ماريغا" و"إيغالو".
وفي المقابل يأمل أوراوا الياباني الاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، وتحقيق اللقب الثالث في مسيرته.
الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت السبت الماضي بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.