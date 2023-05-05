الهلال السعودي بفرص عدة في مواجهة أوراوا الياباني للحفاظ على اللقب الآسيوي

تتجه أنظار العالم عند الـ12 من ظُهر اليوم السبت بتوقيت العاصمة السعودية الرياض نحو ملعب سايتاما 2002 في عاصمة اليابان "طوكيو"؛ لمشاهدة قمة كبرى القارات، التي تجمع أوراوا الياباني بضيفه الهلال السعودي (وصيف العالم وكبير آسيا) في نهائي دوري أبطال آسيا 2022 (لقاء الإياب)، بقيادة طاقم تحكيم صيني، بقيادة الحكم "ما نينج"، ويعاونه "زهو في"، و"زهانج شينيج" و"فو مينج" لتقنية الفيديو، ويساعده الدولي الأردني "أدهم المخادمة".