بالفيديو.. لاعب الرائد "محمد سالم" يتصدَّر هدافي الدوري في مرماهم!

بتسجيله هدفًا عكسيًّا في مرماه يوم الخميس أمام فريق الشباب في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، تصدَّر مدافع الرائد محمد سالم قائمة اللاعبين الذين سجَّلوا في مرماهم عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.