بطولة آسيا 2023 : طاجيكستان تحجز تذكرة التأهل لدور الـ 16 بعد" ريمونتادا " في مرمى لبنان

حجز منتخب طاجيكستان ، تذكرة التأهل لدور الـ 16 ، من مسابقة كأس آسيا والمقامة حالياً في قطر عقب تغلبه على منتخب لبنان وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين .