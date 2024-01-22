بطولة آسيا 2023 : طاجيكستان تحجز تذكرة التأهل لدور الـ 16 بعد" ريمونتادا " في مرمى لبنان

حجز منتخب طاجيكستان ، تذكرة التأهل لدور الـ 16 ، من مسابقة كأس آسيا والمقامة حالياً في قطر عقب تغلبه على منتخب لبنان وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين .
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بفوز طاجيكستان بهدفين لهدف .
أهداف المباراة سجلها باسل جرداني للمنتخب اللبناني في الدقيقة 47 قبل أن يتعادل اللاعب باييف لمنتخب طاجيكستان في الدقيقة 80 ، ويتقدم اللاعب نور الدين بالهدف الثاني لمنتخب طاجيكستان في الدقيقة 90+2 .
بتلك النتيجة حجز منتخب طاجيكستان تذكرة التأهل للدور التالي بعدما رفع رصيده عند النقطة رقم 4 في المركز الثاني خلف قطر المتصدر بـ 9 نقاط .