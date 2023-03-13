ابن طوالة يحقق الذهبية في بطولة عجمان لكمال الأجسام

حقّق اللاعب عائض بن الحميد بن طوالة الميدالية الذهبية وكرت احتراف خلال مشاركته في بطولة عجمان الدولية لكمال الأجسام، في فئات الكلاسيك والفيزيك للهواة والمحترفين 2023، التي أقيمت بالمركز الثقافي بدولة الإمارات خلال الفترة من 3 - 6 مارس الجاري.