ابن طوالة يحقق الذهبية في بطولة عجمان لكمال الأجسام

حقّق اللاعب عائض بن الحميد بن طوالة الميدالية الذهبية وكرت احتراف خلال مشاركته في بطولة عجمان الدولية لكمال الأجسام، في فئات الكلاسيك والفيزيك للهواة والمحترفين 2023، التي أقيمت بالمركز الثقافي بدولة الإمارات خلال الفترة من 3 - 6 مارس الجاري.
وأشاد رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام الشيخ عبدالله بن حمد، بالأداء المميز للاعب وحصوله على الميدالية الذهبية وكارت الاحتراف.
وشهدت البطولة منافسات قوية بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة رفائيل سانتونجا، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام الدكتور عادل فهيم، ورئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي.
من جانب آخر، حصل الحكمان السعوديان محمد الشهري، وناصر الزيلعي، على كارت احتراف خلال مشاركتهما في البطولة، مقدمين شكرهما لإدارة البطولة على تكريمهما وحسن التنظيم ونجاح البطولة.