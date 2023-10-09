بمشاركة 24 لاعبًا.. الأخضر 16 عامًا يدشن معسكره في الطائف

واستدعى المدرب الفرنسي ستيفان سالينت 24 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، موسى آل عيد، مشعل الداود، أحمد مسلم، عبدالعزيز عسيري، يزيد الدوسري، كرار القصاب، ثاري أحمد، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالله هزازي، ياسر عوض، وسام البناقي، أبو بكر عبدالرحمن، مختار برناوي، عبدالرحمن بن جعيدان، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني، بدر الحربي، سالم صالح، مؤيد سليم، أحمد عشي، عبدالهادي مطري.