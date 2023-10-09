بمشاركة 24 لاعبًا.. الأخضر 16 عامًا يدشن معسكره في الطائف
افتتح المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الطائف، والذي يمتد حتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.
واستدعى المدرب الفرنسي ستيفان سالينت 24 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، موسى آل عيد، مشعل الداود، أحمد مسلم، عبدالعزيز عسيري، يزيد الدوسري، كرار القصاب، ثاري أحمد، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالله هزازي، ياسر عوض، وسام البناقي، أبو بكر عبدالرحمن، مختار برناوي، عبدالرحمن بن جعيدان، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني، بدر الحربي، سالم صالح، مؤيد سليم، أحمد عشي، عبدالهادي مطري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، تلاها مران تكتيكي.
ويواصل أخضر 16 عامًا مساء يوم غدٍ الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الطائف.