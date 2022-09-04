في نصف نهائي كأس العرب.. أخضر الناشئين يكمل جاهزيته لمواجهة الجزائر

أكمل المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم جاهزيته لمواجهة نظيره الجزائر، اليوم الاثنين، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية.
ويحلّ "الأخضر" ضيفاً على منتخب الجزائر في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر (السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب السيق في وهران.
على الصعيد الميداني، اختتم "الأخضر" تحضيراته لمباراة الغد بحصة تدريبية مساء أمس على رديف الملعب الأولمبي، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكياً.