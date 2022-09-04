في نصف نهائي كأس العرب.. أخضر الناشئين يكمل جاهزيته لمواجهة الجزائر

على الصعيد الميداني، اختتم "الأخضر" تحضيراته لمباراة الغد بحصة تدريبية مساء أمس على رديف الملعب الأولمبي، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكياً.