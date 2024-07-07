4 لاعبين من دوري روشن السعودي يتأهّلون لنصف نهائي أمم أوروبا 2024

واصل نجومُ دوري روشن السعودي تألُّقَهم وحضورهم المميز، في كتابة التاريخ مع منتخبات بلادهم في بطولة أمم أوروبا 2024، بوصول أربعة لاعبين إلى المربع الذهبي للبطولة التي تستضيفها ألمانيا حتى الرابع عشر من يوليو الجاري.
وتسبّب الوجود الكبير للاعبي دوري روشن السعودي في منتخبات مختلفة، يتواجد أربعة لاعبين يمثلون الدوري السعودي في مباراتَيْ نصف النهائي لبطولة اليورو؛ مما يعني تأكد وجود لاعب "على الأقلّ" من دوري روشن السعودي للمحترفين، في نهائي بطولة الأمم الأوروبية 2024، على الملعب الأولمبي في برلين، يوم الأحد الـ14 من يوليو الجاري، بعد تأهل منتخبَيْ إسبانيا وفرنسا للمواجهة الأولى في نصف النهائي، الثلاثاء المقبل، ومنتخبَيْ هولندا وإنجلترا في المباراة الثانية، يوم الأربعاء القادم.
ويحمل اللاعبون الأربعةُ لواءَ الدفاع عن ثلاثة منتخبات من الـ4 التي وصلت إلى نصف النهائي "إسبانيا، وفرنسا، وهولندا"، في حين لا يتمثّل الدوري السعودي بأي لاعب ينتمي للمنتخب الإنجليزي؛ ففي قمة نصف النهائي الأولى ستكون الآمال الفرنسية معلقة على لاعبها الأفضل في الجولتَيْن الافتتاحيتَيْن، "نغولو كانتي" لاعب اتحاد جدة، وفي الجانب الآخر سيسعى لاعبا النصر والقادسية "إيمريك لابورت، وناتشو فرنانديز" إلى منح إسبانيا فرصة الوصول الخامس لنهائي أمم أوروبا.
في حين سيكون الدوري السعودي للمحترفين ممثّلًا في المباراة الثانية التي تجمع بين هولندا وإنجلترا، بتواجد الهولندي "جورجينيو فينالدوم" قائد فريق الاتفاق الذي يمنّي النفس بقيادة منتخب بلاده؛ لتكرار إنجاز عام 1988.
وعقب إسدال الستار عن منافسات دور ربع النهائي للبطولة الأعرق في القارة الأوروبية، يكون قد غادر ثلاثة لاعبين ينتمون لدوري روشن للمحترفين، منافسات اليورو؛ وهم: النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، ومواطنه "روبين نيفيز"، والتركي "ميريح ديميرال".