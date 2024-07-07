4 لاعبين من دوري روشن السعودي يتأهّلون لنصف نهائي أمم أوروبا 2024

وتسبّب الوجود الكبير للاعبي دوري روشن السعودي في منتخبات مختلفة، يتواجد أربعة لاعبين يمثلون الدوري السعودي في مباراتَيْ نصف النهائي لبطولة اليورو؛ مما يعني تأكد وجود لاعب "على الأقلّ" من دوري روشن السعودي للمحترفين، في نهائي بطولة الأمم الأوروبية 2024، على الملعب الأولمبي في برلين، يوم الأحد الـ14 من يوليو الجاري، بعد تأهل منتخبَيْ إسبانيا وفرنسا للمواجهة الأولى في نصف النهائي، الثلاثاء المقبل، ومنتخبَيْ هولندا وإنجلترا في المباراة الثانية، يوم الأربعاء القادم.