أخضر اليد يواجه العراق في مهمة التأهل للدور الرئيس من البطولة الآسيوية

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد ،غدًا الاثنين، منتخب العراق في ختام مواجهات دور المجموعات التمهيدي من البطولة الآسيوية الـ 21 للمنتخبات، والمؤهلة لبطولة العالم 2025م، والمقامة حاليًا في مملكة البحرين.
وستُقام المواجهة عند الساعة 5:00 مساءً على صالة الشيخ خليفة الرياضية، ويطمح الأخضر خلال اللقاء لتحقيق ثاني انتصاراته في البطولة وضمان التأهل إلى الدور الرئيس، حيث يمتلك أخضر اليد نقطتين يحتل بها المركز الثالث لمجموعتها الثالثة بعد خسارة الجولة الأولى من منتخب اليابان، والفوز على الهند في الجولة الثانية.
وأجرى لاعبو أخضر اليد اليوم حصتهم التدريبية الأخيرة قبل مواجهة العراق، تحت إشراف المدير الفني الآيسلندي إرلينغور ريتشاردسون، حيث استهل تمارين اليوم بمحاضرة فنية عبر الفيديو، وثم تطبيق عدد من الخطط الفنية.