أخضر اليد يواجه العراق في مهمة التأهل للدور الرئيس من البطولة الآسيوية

وستُقام المواجهة عند الساعة 5:00 مساءً على صالة الشيخ خليفة الرياضية، ويطمح الأخضر خلال اللقاء لتحقيق ثاني انتصاراته في البطولة وضمان التأهل إلى الدور الرئيس، حيث يمتلك أخضر اليد نقطتين يحتل بها المركز الثالث لمجموعتها الثالثة بعد خسارة الجولة الأولى من منتخب اليابان، والفوز على الهند في الجولة الثانية.