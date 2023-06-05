وزارة الرياضة تنظم مؤتمراً تكشف فيه تفاصيل مشروع تخصيص الأندية الرياضية

ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما: الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني: طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م.