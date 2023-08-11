الأخضر 16عامًا يتعادل مع الجبل الأسود ضمن بطولة ميرابرور عثمانوف الودية

وسيحلّ المنتخب الوطني لسنّ 16 عامًا ضيفًا على منتخب أوزبكستان، يوم الأحد، ضمن منافسات بطولة ميرابرور عثمانوف، في حين سيختتم مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب الإمارات يوم الثلاثاء.