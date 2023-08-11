رياضة
الأخضر 16عامًا يتعادل مع الجبل الأسود ضمن بطولة ميرابرور عثمانوف الودية
تعادل المنتخب السعودي لسن 16 عامًا، مع نظيره منتخب الجبل الأسود بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة ميرابرور عثمانوف الودية في أوزبكستان.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب سالم صالح في الدقيقة الأولى من مجريات المباراة، في حين سجّل منتخب الجبل الأسود هدفَ التعادل في الدقيقة 58.
ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت المباراة بقائمة مكونة من: محمد العتيبي في حراسة المرمى، مؤيد سالم، مشعل الداود، أحمد عين، أحمد مسلم، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالرحمن سفياني، مختار برناوي، عبدالله هزازي، سالم صالح.
وسيحلّ المنتخب الوطني لسنّ 16 عامًا ضيفًا على منتخب أوزبكستان، يوم الأحد، ضمن منافسات بطولة ميرابرور عثمانوف، في حين سيختتم مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب الإمارات يوم الثلاثاء.