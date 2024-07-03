وزير الرياضة يبارك للبطل السعودي "آل حزام" التأهل لأولمبياد باريس

قدّم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، المباركة للبطل السعودي في ألعاب القوى "حسين آل حزام"، بمناسبة تأهله لأولمبياد باريس 2024.
وقال: تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق في تمثيل وطننا خير تمثيل بهذا المحفل الكبير.
وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أعلن تأهل لاعب المنتخب السعودي الواثب حسين آل حزام، إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بداية من السادس والعشرين من يوليو الحالي وحتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.
ويأتي تأهل "آل حزام" للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، بالرصيد النقطي، بحصوله على 1256 نقطة في مسابقة القفز بالزانة، التي تقام ضمن مسابقات ألعاب القوى بالدورة الأولمبية التي تنطلق منافساتها بداية من الأول من أغسطس المقبل.
وبهذا التأهل ارتفع عدد رياضيي المملكة المتأهلين حتى اليوم للأولمبياد، إلى 7 رياضيين؛ وهم: المنتخب السعودي لقفز الحواجز والمكون من الفرسان: رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، وعبدالرحمن الراجحي، وخالد المبطي، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب في منافسات وزن 49 كجم، ولاعب المنتخب السعودي للألعاب القوى محمد تولو في مسابقة رمي الجلة، وزميله حسين آل حزام في القفز بالعصا.
يذكر أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيعلن القائمة النهائية لجميع المتأهلين منتصف الأسبوع المقبل.