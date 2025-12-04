في الوقت القاتل.. سوريا تخطف التعادل أمام قطر في كأس العرب

لحق المنتخب السوري بالتعادل أمام نظيره القطري (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025.
أحرز اللاعب القطري أحمد علاء الدين هدف التقدم لمنتخب بلاده عند الدقيقة 78.
وجاء هدف التعادل لسوريا عبر عمر خريبين، بتسديدة صاروخية لا تُصد ولا تُرد في الوقت الضائع من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي في قطر.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب السوري رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف المنتخب الفلسطيني، فيما حصد منتخب قطر أول نقطة له في البطولة بعد تعادل بطعم الخسارة، ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف خلف تونس.