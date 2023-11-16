عملية رباط صليبي ناجحة للاعب الطائي "حسين قاسم"

قال نادي الطائي، اليوم الخميس: إن العملية الجراحية التي أجراها حسين قاسم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، نجحت، مبينًا أن اللاعب سيدخل فترة نقاهة بسيطة قبل بدء برنامجه التأهيلي.
وأشار النادي الحائلي عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن اللاعب حسين قاسم أجرى عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، على يد الاستشاري الدكتور حمود قاسم، متمنيًا للاعب الشفاء والعودة القوية، معربًا في الوقت ذاته عن شكره وتقديره للدكتور حمود الغاشم على حرصه وجهوده الدائمة في خدمة النادي ومنسوبيه.
وكان "قاسم" قد تعرّض لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام الرياض، ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي.