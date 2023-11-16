عملية رباط صليبي ناجحة للاعب الطائي "حسين قاسم"

وأشار النادي الحائلي عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن اللاعب حسين قاسم أجرى عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، على يد الاستشاري الدكتور حمود قاسم، متمنيًا للاعب الشفاء والعودة القوية، معربًا في الوقت ذاته عن شكره وتقديره للدكتور حمود الغاشم على حرصه وجهوده الدائمة في خدمة النادي ومنسوبيه.