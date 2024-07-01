تقارير إسبانية: موراتا أعطى الضوء الأخضر للانتقال للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم الاثنين، أن الدولي الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونشر موقع FootballEspaña " " تقريراً عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله موافقة مهاجم منتخب إسبانيا ونادي أتلتيكو مدريد على الانتقال للدوري السعودي للمحترفين، وذلك نقلاً عن موقع "Relevo" الإسباني الشهير .
وقال الموقع FootballEspaña " ":" تم ربط أتلتيكو مدريد بتغيير خط الهجوم هذا الموسم، وقد يكون رحيل ألفارو موراتا أمراً أساسياً لتحقيق ذلك، أعطى المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً الضوء الأخضر للخروج".
ووفقاً لـ Relevo، فقد أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى المملكة العربية السعودية، بعد انتفال ناتشو فرنانديز وميشيل وأدريان إلى القادسية الذي صعد مؤخراً للدوري السعودي للمحترفين.
وذكر أن هناك أندية أخرى كانت مهتمة بالتعاقد مع اللاعب، لكن لا أحد لديه القدرة على الاقتراب من عرض القادسية، حيث سيحصل موراتا على 50 مليون يورو على مدار الصفقة.
وكشف أن إدارة القادسية الآن في مفاوضات مع أتلتيكو بشأن الرسوم، فاللاعب لديه شرط جزائي بقيمة 15 مليون يورو، لكن يمكنه المغادرة مقابل أقل.
وأشار موقع FootballEspaña " " أن أتلتيكو مدريد أجرى محادثات مع جيرونا بشأن انتقال المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك، الذي يمثل أولويتهم ليحل محل موراتا، لكن حتى الآن لم يكن النادي المدريدي مستعداً لدفع السعر المطلوب البالغ 40 مليون يورو، لكن في حال رحيل موراتا سيتخلصون من راتبه الكبير، كما أنهم سيكسبون بعض المال عند خروجهم قد يمنحهم مساحة إضافية للتفاوض في هذا الشأن.