تقارير إسبانية: موراتا أعطى الضوء الأخضر للانتقال للدوري السعودي

وأشار موقع FootballEspaña " " أن أتلتيكو مدريد أجرى محادثات مع جيرونا بشأن انتقال المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك، الذي يمثل أولويتهم ليحل محل موراتا، لكن حتى الآن لم يكن النادي المدريدي مستعداً لدفع السعر المطلوب البالغ 40 مليون يورو، لكن في حال رحيل موراتا سيتخلصون من راتبه الكبير، كما أنهم سيكسبون بعض المال عند خروجهم قد يمنحهم مساحة إضافية للتفاوض في هذا الشأن.