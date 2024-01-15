في المؤتمر الصحفي عقب نهائي السوبر الإسباني آنشيلوتي: الهدوء سر الفوز باللقب.. والسعودية تتطور كرويًّا

من جانبه، أكد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن فريقه دخل المواجهة بحماس كبير؛ سعيًا للحصول على نتيجة إيجابية؛ إلا أن قوة ريال مدريد، وتركيزه في اللقاء، منحاه أفضلية التتويج باللقب، مبينًا أن لاعبيه لم يوفقوا بالعودة إلى المباراة بعد تقليص الفارق، إلى جانب المعاناة في خط الدفاع، وأن الأهم في الوقت الحالي، يكمن في التركيز على البطولات المتبقية، وتحمل الانتقادات، خاصةً مع الثقة الكبرى في المشروع الحالي.