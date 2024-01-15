في المؤتمر الصحفي عقب نهائي السوبر الإسباني آنشيلوتي: الهدوء سر الفوز باللقب.. والسعودية تتطور كرويًّا

أشار الإيطالي كارلو آنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إلى أن هدوء فريقه، كان طريقًا للفوز بلقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة؛ مبينًا أن اللاعبين قدّموا أداءً مميزًا، ونجحوا في مواجهة الخصم، وتقليل خطورته؛ خاصةً أن الفريق يملك عناصر قويةً في الدفاع، إلى جانب استثمار الأخطاء.
وأضاف مدرب ريال مدريد: "لا يوجد لدينا أي حدود، وسنعمل على إكمال المستوى المميز، والمنافسة على البطولات كافة، خاصةً في ظل الثقة التي يملكها اللاعبون.. سَعِدنا باللعب في المملكة، وتقديم عروض رائعة هنا؛ لا سيما في بلد يتطور كرويًّا، ويملك جماهير محبة للمستديرة".
من جهته، أبدى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، سعادته بحصد اللقب قائلًا: "سعيدٌ بهذا الفوز المستحق، وتقديم مستوى قوي؛ وذلك يعود إلى مساندة الفريق بصورة عامة، كما أسعى إلى الاستمرار في تعلم أشياء جديدة، والتطور بنسبة أكبر، رونالدو قدوتي ومثَلي الأعلى في كرة القدم، واحتفاليتي بالهدف كانت إهداءً له كوني أرتدي رقمه (7)، وغدًا سنكمل مشوار حصد الألقاب".
من جانبه، أكد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن فريقه دخل المواجهة بحماس كبير؛ سعيًا للحصول على نتيجة إيجابية؛ إلا أن قوة ريال مدريد، وتركيزه في اللقاء، منحاه أفضلية التتويج باللقب، مبينًا أن لاعبيه لم يوفقوا بالعودة إلى المباراة بعد تقليص الفارق، إلى جانب المعاناة في خط الدفاع، وأن الأهم في الوقت الحالي، يكمن في التركيز على البطولات المتبقية، وتحمل الانتقادات، خاصةً مع الثقة الكبرى في المشروع الحالي.