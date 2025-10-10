الهلال يكشف تفاصيل التقرير الطبي لخماسي الفريق

كشف نادي الهلال عن التقرير الطبي الخاص بخماسي الفريق الكروي الأول، خلال فترة التوقف الدولي، وذلك استعدادًا للعودة إلى المنافسات في الثامن عشر من أكتوبر الجاري.
وأوضح النادي في بيانه أن الثلاثي عبدالإله المالكي ومالكوم ونونيز واصلوا برامجهم التأهيلية في صالة الإعداد البدني، إلى جانب أداء تدريبات لياقية متنوعة.
وأضاف البيان أن اللاعب جواو كانسيلو بدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، والتي شملت مجموعة من تدريبات اللياقة والتقوية في الملعب وصالة الإعداد البدني.
وبيّن النادي أن الفحوصات الطبية أظهرت تعرض اللاعب سيرجي سافيتش لكدمة قوية في الساق، وسيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع.
يُشار إلى أن فريق الهلال الأول لكرة القدم سيخوض خمس مباريات في ثلاث بطولات مختلفة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
ويبدأ الفريق مشواره بمواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي يوم 18 أكتوبر في الدمام، ثم يستضيف السد القطري يوم 21 ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويلاقي الهلال بعدها الاتحاد في جدة يوم 24، ضمن دوري روشن، قبل أن يواجه الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 28 في نجران ضمن دور الـ16، على أن يختتم الشهر بمواجهة الشباب في الدوري يوم 31 أكتوبر.