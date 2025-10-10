الهلال يكشف تفاصيل التقرير الطبي لخماسي الفريق

ويلاقي الهلال بعدها الاتحاد في جدة يوم 24، ضمن دوري روشن، قبل أن يواجه الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 28 في نجران ضمن دور الـ16، على أن يختتم الشهر بمواجهة الشباب في الدوري يوم 31 أكتوبر.