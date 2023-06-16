أخضر الناشئين يفتتح مشواره في كأس آسيا بالفوز على أستراليا

استهل المنتخب السعودي للناشئين، مشوار المنافسة في كأس آسيا تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند، بتحقيق الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، يوم الجمعة، على إستاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.
سجل نواف البشري (56)، ونواف الجدعاني (86)، هدفي الفوز لصالح المنتخب السعودي.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً، طاجيكستان مع الصين، على نفس الملعب.
وتصدر منتخب السعودية مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، في حين بقي رصيد أستراليا خالياً من النقاط، بانتظار نتيجة مباراة طاجيكستان مع الصين.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي السعودية مع طاجيكستان، والصين مع أستراليا.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي 25 و26 يونيو الجاري، على أن تقام المباراة النهائية يوم 2 يوليو القادم.
ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، تحصل على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2023.