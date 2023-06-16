أخضر الناشئين يفتتح مشواره في كأس آسيا بالفوز على أستراليا

استهل المنتخب السعودي للناشئين، مشوار المنافسة في كأس آسيا تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند، بتحقيق الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، يوم الجمعة، على إستاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.