تقارير.. "فنربخشة" يحسم صفقة انتقال "ماكسيمين" جناح الأهلي

وقال الموقع الفرنسي الشهير: "بحسب معلوماتنا فإن اللاعب لديه نية الخروج من الأهلي؛ حيث تحدث مع المدرب البرتغالي، وهو متحمس لفكرة التطور تحت أوامره، من المقرر أن يصل جناح فريق نيوكاسل السابق قريبًا إلى فريق فنربخشة؛ حيث تم اتفاق بين النادي التركي ونظيره السعودي على الانتقال على شكل إعارة.