تقارير.. "فنربخشة" يحسم صفقة انتقال "ماكسيمين" جناح الأهلي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي فنربخشة التركي حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي "آلان سانت ماكسيمين" جناح نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب موقع "Foot Mercato": سيغادر "آلان سانت ماكسيمين" إلى إسطنبول؛ نظرًا لكونه هدفًا ذا أولوية لمدرب فنربخشة الجديد "جوزيه مورينيو"، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الموقع الفرنسي الشهير: "بحسب معلوماتنا فإن اللاعب لديه نية الخروج من الأهلي؛ حيث تحدث مع المدرب البرتغالي، وهو متحمس لفكرة التطور تحت أوامره، من المقرر أن يصل جناح فريق نيوكاسل السابق قريبًا إلى فريق فنربخشة؛ حيث تم اتفاق بين النادي التركي ونظيره السعودي على الانتقال على شكل إعارة.
وذكر الصحفي "سانتي أونا" عبر حسابه الشخصي على منصة "أكس"، أن اللاعب "آلان سانت ماكسيمين" اقتنع بكلام "جوزيه مورينيو" الذي تحدث معه في عدة مناسبات".
وأوضح أن ناديَيْ فنربخشة والأهلي يتّفقان على الإعارة... وسيحصل اللاعب على راتب أقل في تركيا.
وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق "فابريزو رومانو" أن فنربخشة وافق على التعاقد مع "ماكسيمين" لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من الأهلي.
وأوضح خبير الانتقالات أن الاتفاق ساري المفعول لمدة موسم واحد فقط مع تخفيض الراتب، ويتبقى فقط مراجعة العقود.
وأكد الصحفي الإيطالي أن المدير الفني البرتغالي "جوزيه مورينيو"، "مدرب فنربخشة الجديد" أراد التعاقد مع "ماكسيمين" ونجح في إقناعه بالقدوم.
وكان "ماكسيمين" قد انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، قادمًا من نيوكاسل يونايتد، وشارك في 30 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة ضمن منافسات الموسم الماضي.