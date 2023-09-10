ساديو ماني: والدتي هي من شجعتني على الانضمام إلى النصر وسعيد للغاية في السعودية

كشف السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، خلال تصريحات إعلامية عن انضمامه إلى صفوف النصر، وعن دور عائلته في اتخاذ قراره بالانتقال إلى الدوري السعودي .
وقال ماني في تصريحات لموقع "afriquesports": " لقد شجعتني عائلتي على القدوم إلى المملكة العربية السعودية، خاصة وأنها بلد مسلم، وكانت والدتي سعيدة للغاية وأصرّت على اختياري للنصر".
وتابع اللاعب السنغالي حديثه قائلاً: "من المهم للغاية بالنسبة لوالدتي أن ألعب في بلد مسلم مثل المملكة العربية السعودية".
وبالحديث عن علاقته بزميله رونالدو قال: " رونالدو لاعب أسطورة، ورجل عظيم خارج الملعب، وأنا سعيد باللعب بجانبه في النادي السعودي".
وأشار ماني إلى أنه سعيد للغاية رفقة نادي النصر، وأنه سعيد لوجوده هناك، متحدثاً عن الدوري السعودي بأنه جيد للغاية ويمتلك العديد من النجوم العالميين".