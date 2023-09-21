تقارير إعلامية: "أليسون بيكر" على رادار "الدوري السعودي" خلال الانتقالات المقبلة

كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية التعاقد مع الحارس البرازيلي "أليسون بيكر"، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، والمنتخب البرازيلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة للعب في الدوري السعودي.
وبحسب ما ذكره الإعلامي خالد الرشيد على صفحته بمنصة "إكس" -تويتر سابقًا- فإن الحارس الدولي للنادي الإنجليزي يعتبر هدفًا رئيسيًّا للانتقال للعب في الدوري السعودي بعد نهاية الموسم الجاري.
وقال الرشيد في تغريدته: "نادٍ سعودي كبير كان في مباحثات مع أليسون بيكر في الانتقالات الماضية، ووافق على اللعب في السعودية".
وتابع: "اشترط حينها راتب 28 مليون يورو سنويًّا، إضافة إلى مميزات أخرى مالية، بخلاف قيمة شراء العقد من ناديه ليفربول".
واختتم: "الحارس الدولي يُعتبر هدفًا للعب في الدوري السعودي بعد نهاية الموسم الجاري".
وانضم أليسون بيكر البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي ليفربول الإنجليزي منذ 2018، قادمًا من روما الإيطالي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 ملايين يورو.
ونجحت العديد من الأندية السعودية هذا الصيف في استقطاب عدة نجوم من ليفربول، فقد ضم الأهلي روبرتو فيرمينو، وتعاقد الاتحاد مع البرازيلي فابينيو، والاتفاق ضم الإنجليزي جوردان هندرسون.