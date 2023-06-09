إدارة الاتحاد تتوعَّد مخالفي العلامة التجارية للنادي

أعلن نادي الاتحاد اليوم الجمعة رصد جميع المحال التجارية والمتاجر والمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك الحقوق التجارية للنادي، مشيرًا إلى أنه ستتم متابعة ورصد جميع المخالفين حفاظًا على حقوق النادي.
وقال النادي في بيان إعلامي، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نود التنبيه إلى أن الإدارة القانونية بنادي الاتحاد تتابع عن كثب وترصد جميع المحال التجارية والمتاجر والمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك الحقوق التجارية للنادي، وتستغل المستهلكين، وذلك بعرضها بضائع مقلدة مستخدمة فيها العلامة التجارية للنادي بشكل غير قانوني، وقد تم بالفعل إغلاق عدد كبير منها".
وتابع البيان: "كما تم في سبيل ذلك، بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة مشكورة، ممثلة في إدارة نفاذ العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إيقاف فسح ومصادرة بضائع قادمة من الخارج، تحمل العلامة التجارية للنادي بطريقة غير نظامية بالمخالفـة لنظام العلامات التجارية ونظام الغش التجاري. وستتم متابعة ورصد جميع المخالفين حفاظًا على حقوق النادي".
وأضاف البيان: "ولوقف هذه المخالفات، وللمصلحة العامة للمستثمرين في القطاع الرياضي، فإننا نرجو من جمهورنا الكريم خاصة، والوسط الرياضي بشكل عام، التكاتف مع إدارة النادي باحترام الملكية الفكرية، وعدم التعامل والسماح للمخالفين بالمتاجرة على حساب نادي الاتحاد، وإبلاغ الجهة الرسمية مباشرة عبر تقديم شكوى انتهاك علامة تجارية من خلال الصفحة الإلكترونية الرسمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، أو تطبيق بلاغ تجاري الخاص بوزارة التجارة؛ بما يساهم في إبعاد الفئة المخالفة عن السوق الاقتصادي السعودي، وحماية مصالح وسمعة النادي".