إدارة الاتحاد تتوعَّد مخالفي العلامة التجارية للنادي

وأضاف البيان: "ولوقف هذه المخالفات، وللمصلحة العامة للمستثمرين في القطاع الرياضي، فإننا نرجو من جمهورنا الكريم خاصة، والوسط الرياضي بشكل عام، التكاتف مع إدارة النادي باحترام الملكية الفكرية، وعدم التعامل والسماح للمخالفين بالمتاجرة على حساب نادي الاتحاد، وإبلاغ الجهة الرسمية مباشرة عبر تقديم شكوى انتهاك علامة تجارية من خلال الصفحة الإلكترونية الرسمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، أو تطبيق بلاغ تجاري الخاص بوزارة التجارة؛ بما يساهم في إبعاد الفئة المخالفة عن السوق الاقتصادي السعودي، وحماية مصالح وسمعة النادي".