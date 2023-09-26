"دليل بنت نهار" توجّت الأبطال.. النصر بطلاً لدوري الطائرة للسيدات في نسخته الأولى

من جانب آخر عبّرت أحلام العمري عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة المشرف العام على البطولة عن شكرها وتقديرها للأميرة دليل بنت نهار آل سعود عن رعايتها وتشريفها لختام أول دوري سعودي للسيدات في الكرة الطائرة وقالت: "حضور وتشريف الأميرة دليل لنهائي البطولة دافع قوي وتشجيع كبير للرياضة النسائية والكرة الطائرة على وجه الخصوص، شكرًا لجميع الأندية التي شاركت وأسهمت في نجاح أول دوري سعودي وقد اختصرنا الزمن من خلال مشاركة المحترفات الأجنبيات والمحليات وهذا بالطبع له دور كبير في رفع وتطوير مستوى اللاعبات السعوديات".