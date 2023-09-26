"دليل بنت نهار" توجّت الأبطال.. النصر بطلاً لدوري الطائرة للسيدات في نسخته الأولى

توجّت الأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية- الرياض 2034، سيدات النصر بالكأس والميداليات الذهبية بعد الفوز على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة في بطولة دوري السيدات للكرة الطائرة التي اختتمت مساء اليوم الثلاثاء على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض وسط حضور جماهيري جيد.
وحصل الاتحاد على المركز الثاني والميداليات الفضية فيما ذهبت الميداليات البرونزية لفريق الزلفي.
مركز 4: اللاعبة ماريا باولا من نادي النصر.
مركز 2: اللاعبة أميمة كوديال من نادي الاتحاد.
مركز 3: اللاعبة جود كعكي من نادي الاتحاد.
المعدة : اللاعبة تامارا كاروبفيتش من نادي النصر.
الليبرو: اللاعبة ود الشريف من نادي الاتحاد.
أفضل لاعب شامل: اللاعبة سينيا بريك من نادي النصر .
من جانب آخر عبّرت أحلام العمري عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة المشرف العام على البطولة عن شكرها وتقديرها للأميرة دليل بنت نهار آل سعود عن رعايتها وتشريفها لختام أول دوري سعودي للسيدات في الكرة الطائرة وقالت: "حضور وتشريف الأميرة دليل لنهائي البطولة دافع قوي وتشجيع كبير للرياضة النسائية والكرة الطائرة على وجه الخصوص، شكرًا لجميع الأندية التي شاركت وأسهمت في نجاح أول دوري سعودي وقد اختصرنا الزمن من خلال مشاركة المحترفات الأجنبيات والمحليات وهذا بالطبع له دور كبير في رفع وتطوير مستوى اللاعبات السعوديات".