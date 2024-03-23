عبر بوابة الأنوار.. تتويج "العلا" بلقب الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة 23-24

وكان العلا قد تصدَّر المجموعة الثالثة، فيما تصدَّر الأنوار المجموعة الثانية؛ ليتأهلا إلى نصف النهائي برفقة الغوطة متصدر المجموعة الأولى والشرق متصدر المجموعة الرابعة، قبل أن يفوز العلا على الشرق بركلات الترجيح في نصف النهائي الذي شهد فوز الأنوار على الغوطة بهدف نظيف.