الهلال يقدّم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع "نيكولو زانيولو" لاعب غلطة سراي التركي

كشفت صحيفة "gazzetta dello Sport" الإيطالية، عن تقديم الهلال السعودي عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الإيطالي "نيكولو زانيولو"، لاعب غلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا للصحيفة الإيطالية: فإن الهلال بدأ مفاوضاته مع النادي التركي؛ حيث قدّم عرضًا لزانيولو، بلغ نحو 120 مليون يورو، لمدة 4 سنوات، لكسب خدمات اللاعب الإيطالي خلال الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن نيكولو لم يقتنع تمامًا بعد بعرض الهلال، ولكن بعد العرض الضخم الذي قُدم له من النادي السعودي، فسوف يعطي موافقته النهائية في الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت تقارير صحفية أخرى أن ناديَيْ يوفتنوس، وإنتر ميلان الإيطاليين، مهتمّان بالتعاقد مع اللاعب، ولكن طلب غلطة سراي مبلغ 35 مليون يورو من أجل اللاعب، صعّب التفاوض بين الطرفين.
وانضمّ "نيكولو زانيولو" صاحب الـ24 عامًا، إلى غلطة سراي التركي في فبراير الماضي، قادمًا من روما الإيطالي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 27 مليون يورو.