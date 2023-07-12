الهلال يقدّم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع "نيكولو زانيولو" لاعب غلطة سراي التركي

وأشارت إلى أن نيكولو لم يقتنع تمامًا بعد بعرض الهلال، ولكن بعد العرض الضخم الذي قُدم له من النادي السعودي، فسوف يعطي موافقته النهائية في الأيام القليلة المقبلة.