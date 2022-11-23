كأس العالم قطر 2022 .. إسبانيا تضرب كوستاريكا بسباعية وتعتلي الصدارة

وضع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بصمته الأولى في بطولة كأس العالم قطر 2022 ( النسخة 22 ) ، حينما أسقط نظيره كوستاريكا 7/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب الثمامة ، مساء اليوم الأربعاء، لحساب المجموعة الخامسة (الجولة الأولى) بقيادة الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن .
الشوط الأول انتهى بتقدم إسبانيا بثلاثة أهداف دون مقابل ، جاءت عن طريق " داني أولمو" ، " أسينسيو " و "فيران توريس" في الدقائق 11 ،21 ، 31 .
سجل" الماتادور " الإسباني حضوراً وسيطرة على مجريات الشوط الأول وزاروا مرمى " كايلور نافاس " ثلاث مرات .
وفي الشوط الثاني ، سجل "توريس " هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لمنتخب بلاده إسبانيا عند الدقيقة 54 وسط خطأ قاتل بين المدافع والحارس الكوستاريكي .
ومن تمريرة قاتله من " موراتا " أضاف " غافي " الهدف الخامس لإسبانيا عند الدقيقة 75 .
وأضاف " كارلوس سولير " الهدف السادس لإسبانيا ، إثر تسديدة أرضية زاحفة عند الدقيقة 90.
ووسط انهيار كوستاريكي ، وتحديداً في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2 +90 أضاف " موراتا " الهدف السابع .
بتلك النتيجة قفز منتخب إسبانيا لصدارة مجموعته بثلاث نقاط ، وجاء اليابان ثانياً بذات النقاط ، فيما يصب فارق الأهداف لصالح إسبانيا ، وبقيت ألمانيا وكوستاريكا بدون نقاط .