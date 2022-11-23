رياضة

كأس العالم قطر 2022 .. إسبانيا تضرب كوستاريكا بسباعية وتعتلي الصدارة

كأس العالم قطر 2022 .. إسبانيا تضرب كوستاريكا بسباعية وتعتلي الصدارة
أحمد سرور
أحمد سرور

وضع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بصمته الأولى في بطولة كأس العالم قطر 2022 ( النسخة 22 ) ، حينما أسقط نظيره كوستاريكا 7/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب الثمامة ، مساء اليوم الأربعاء، لحساب المجموعة الخامسة (الجولة الأولى) بقيادة الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن .

الشوط الأول انتهى بتقدم إسبانيا بثلاثة أهداف دون مقابل ، جاءت عن طريق " داني أولمو" ، " أسينسيو " و "فيران توريس" في الدقائق 11 ،21 ، 31 .

سجل" الماتادور " الإسباني حضوراً وسيطرة على مجريات الشوط الأول وزاروا مرمى " كايلور نافاس " ثلاث مرات .

وفي الشوط الثاني ، سجل "توريس " هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لمنتخب بلاده إسبانيا عند الدقيقة 54 وسط خطأ قاتل بين المدافع والحارس الكوستاريكي .

ومن تمريرة قاتله من " موراتا " أضاف " غافي " الهدف الخامس لإسبانيا عند الدقيقة 75 .

وأضاف " كارلوس سولير " الهدف السادس لإسبانيا ، إثر تسديدة أرضية زاحفة عند الدقيقة 90.

ووسط انهيار كوستاريكي ، وتحديداً في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2 +90 أضاف " موراتا " الهدف السابع .

بتلك النتيجة قفز منتخب إسبانيا لصدارة مجموعته بثلاث نقاط ، وجاء اليابان ثانياً بذات النقاط ، فيما يصب فارق الأهداف لصالح إسبانيا ، وبقيت ألمانيا وكوستاريكا بدون نقاط .

كأس العالم FIFA قطر 2022
منتخب إسبانيا
منتخب كوستاريكا

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