كأس العالم قطر 2022 .. إسبانيا تضرب كوستاريكا بسباعية وتعتلي الصدارة

وضع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بصمته الأولى في بطولة كأس العالم قطر 2022 ( النسخة 22 ) ، حينما أسقط نظيره كوستاريكا 7/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب الثمامة ، مساء اليوم الأربعاء، لحساب المجموعة الخامسة (الجولة الأولى) بقيادة الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن .