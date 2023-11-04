"أبها" يواصل صحوته على حساب "الأخدود"

واصل فريق أبها صحوته محققًا فوزه الثاني على التوالي؛ وذلك بتغلُّبه على ضيفه الأخدود (3-2) ملحقًا به الهزيمة الرابعة على التوالي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمن الجولة الثانية عشرة لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
ومنح الدولي البولندي غريغور كريشيوفياك التقدم لأصحاب الضيافة برأسية جميلة بعد أن تابع تمريرة أحمد عبدو الرأسية إلى داخل الشباك عند الدقيقة الـ20، لكن سرعان ما أدرك فريق الأخدود التعادل عبر الروماني أندري بوركا بعد 6 دقائق فقط من قذيفة صاروخية، سكنت مرمى الحارس أنتون تشيبريان.
ونجح مصلح الشيخ في وضع الضيوف في المقدمة برأسية رائعة مستغلاً تمريرة ليندزي تاوامبا، وذلك عند الدقيقة الـ31 من مجريات الشوط الأول، الذي انتهى بتفوق الأخدود (2-1).
ومنحت النيران الصديقة هدف التعديل لفريق أبها مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ58، حينما حوّل المدافع الجورجي سولومون كفيركفيليا عرضية فهد الجميعة إلى داخل شباك فريقه.
ومن مجهود فردي مميز أضاف المهاجم الكاميروني كارل إكامبي الهدف الثالث لفريق أبها، حينما تلقى تمريرة طولية من محمد الكنيدري، وراوغ إثرها الدفاع قبل أن يطلق تصويبة قوية، عانقت شباك فريق الأخدود عند الدقيقة الـ69 معلنًا الهدف الثالث لأصحاب الأرض.
وبهذه النتيجة رفع فريق أبها رصيده إلى 13 نقطة؛ وضعته في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد الأخدود عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر.