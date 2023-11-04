"أبها" يواصل صحوته على حساب "الأخدود"

واصل فريق أبها صحوته محققًا فوزه الثاني على التوالي؛ وذلك بتغلُّبه على ضيفه الأخدود (3-2) ملحقًا به الهزيمة الرابعة على التوالي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمن الجولة الثانية عشرة لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.