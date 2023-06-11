الأخضر الأولمبي يتغلب على كوستاريكا ضمن بطولة تولون

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على منتخب كوستاريكا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الشوطين الأصليين بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب لاتر دي تينيغي، ضمن الجولة الثالثة من بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون).